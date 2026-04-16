PS Plus Extra | I Giochi di Aprile 2026 in arrivo nel servizio
Il servizio PlayStation Plus Extra riceverà un aggiornamento il 21 aprile 2026, introducendo nuovi titoli nel catalogo. La lista di giochi disponibili si arricchirà con una selezione dedicata a utenti di PlayStation 5 e PlayStation 4, ampliando le opzioni di gioco per gli abbonati. La novità riguarda esclusivamente l'aggiunta di nuovi titoli, senza modifiche alle condizioni di abbonamento o ad altre funzionalità del servizio.
Il catalogo di PlayStation Plus Extra si aggiorna il 21 aprile 2026 con una selezione che alza il livello dell’offerta su PlayStation 5 e PlayStation 4. Non è un semplice aggiornamento mensile, ma una line-up costruita per coprire generi diversi e intercettare pubblici molto ampi. Tra grandi ritorni, simulazioni profonde e titoli più particolari, il servizio continua a rafforzare la propria identità. L’elemento più interessante è la varietà. Non c’è un solo protagonista, ma una serie di giochi capaci di offrire esperienze completamente diverse tra loro, mantenendo alta l’attenzione degli abbonati. PS Plus Extra e Premium – Gamerbrain.net Horizon Zero Dawn Remastered porta su PlayStation 5 uno dei migliori open world di sempre.🔗 Leggi su Gamerbrain.net
PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL I GIOCHI DI APRILE 2026
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