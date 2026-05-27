Data Valley Lab | al Laboratorio Aperto un hackathon su open data e sostenibilità

Notizia in breve

Il 4 giugno 2026, un hackathon si terrà al Laboratorio Aperto di Data Valley Lab a Piacenza. L’evento sarà dedicato all’utilizzo di open data per affrontare questioni di sostenibilità e rischi sociali e ambientali locali. Partecipanti provenienti da diversi settori si riuniranno per creare soluzioni pratiche e innovative. La giornata prevede sessioni di lavoro collaborative e condivisione di idee, senza interventi istituzionali ufficiali.