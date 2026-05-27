Danilo Corazza il più votato Pd primo partito e FdI secondo Giuseppe Fortuna mister preferenze

A Civita Castellana, il candidato più votato è risultato essere Danilo Corazza, con il Partito Democratico che si posiziona come primo partito e Fratelli d’Italia al secondo. Giuseppe Fortuna ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra gli altri candidati. I dati delle urne mostrano una distribuzione di voti che riflette le preferenze espresse dagli elettori, andando oltre la semplice distinzione tra candidati ammessi al ballottaggio e quelli esclusi.

Quando la politica cede il passo alla matematica. L'analisi dei numeri emersi dalle urne di Civita Castellana offre una fotografia che va ben oltre la semplice sfida tra chi va al ballottaggio e chi resta fuori. Esaminando i tabulati definitivi del ministero dell'Interno, si scoprono dettagli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Campo largo, Cuperlo (Pd): non solo le primarie. “Il partito più votato guidi la coalizione”Dopo l’esito del referendum, un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che il partito più votato dovrebbe avere il ruolo di guida nella...

Elezioni Civita Castellana, Danilo Corazza candidato sindaco Pd-civico: "Fallite trattative con M5s e Rifondazione"Nel comune di Civita Castellana, il Partito Democratico ha annunciato il proprio candidato sindaco per le prossime elezioni.

Temi più discussi: Elezioni Civita Castellana, Corazza in fuga verso il ballottaggio: Siamo la discontinuità rispetto al passato; Elezioni Civita Castellana, Corazza verso il ballottaggio: Risultato importante, pronti all'impresa; Civita Castellana, Corazza: Riavvicinarsi ai cittadini e ai loro problemi; Civita Castellana, si profila ballottaggio Corazza-Parroccini.

Se vince Danilo Corazza, se vince Claudio Parroccini: come sarà il nuovo consiglio comunaleSe vince Danilo Corazza, se vince Claudio Parroccini: come sarà il nuovo consiglio comunale. Elezioni comunali - Civita Castellana - Simulazioni in attesa del ballottaggio previsto il 7 e 8 giugno - C ... tusciaweb.eu

Danilo Corazza ha costruito un percorso politico credibile, vicino alla città e alle personeDanilo Corazza ha costruito un percorso politico credibile, vicino alla città e alle persone. Elezioni comunali - Civita Castellana Enrico Panunzi (Pd) commenta il risultato ottenuto dal candidato s ... tusciaweb.eu