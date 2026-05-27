Il danese Michael Valgren ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 202 chilometri tra Cassano d’Adda e Andalo. Damiano Caruso ha dichiarato di non aver pensato alla classifica, ma di aver puntato alla vittoria di tappa. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata, e Valgren ha preceduto gli altri ciclisti. La gara si è svolta come previsto, con diversi tentativi di fuga prima dell’arrivo.

Il danese Michael Valgren della EF Education – EasyPost vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Il corridore scandinavo piazza la stoccata decisiva grazie ad un micidiale contropiede nel finale di gara e festeggia il suo meritato successo. Assoluto protagonista di giornata è l’encomiabile Damiano Caruso. Il corridore della Bahrain-Victorious, alla sua ultima stagione da professionista, entra nella fuga, prova con tutte le forze a piazzare la stoccata vincente, ma nel finale deve alzare bandiera bianca e si accontenta della terza posizione. Il commento della tappa: “ Me l’ero promesso e ci tenevo ad avere questa sensazione, questa sensazione di bagarre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Damiano Caruso confessa: “Non pensavo alla classifica, volevo la tappa”

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