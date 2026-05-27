I social media sono stati accusati di aver causato il declino della cultura, passando da contenuti artistici e letterari a post e immagini di breve durata. Questa critica si basa sulla percezione che le piattaforme digitali abbiano ridotto l’attenzione e la qualità dei contenuti culturali tradizionali, trasformando l’attenzione pubblica e la produzione culturale in un flusso continuo di informazioni rapide e spesso superficiali. La discussione riguarda l’impatto di queste piattaforme sulla diffusione e sulla qualità della cultura.

Dall’invenzione dell’archibugio, l’Ariosto arrivò a lamentare il declino della cavalleria; ma nessuno ha mai preso l’invenzione dei social come occasione per piangere il declino della cultura. Andrebbe pigliata, invece, poiché con le loro piattaforme tossiche le Big Tech hanno imposto alla cultura una torsione esiziale: opere, idee, immagini e suoni hanno smesso di essere ciò che erano (libri, film, saggi, composizioni) e sono diventati “contenuti”. La mutazione semantica riflette un cambiamento radicale: dire “contenuto” significa infatti neutralizzare le differenze qualitative. Se tutto è contenuto, allora tutto è, in linea di principio, equivalente: e infatti un film di Ingmar Bergman e un video di pochi secondi scorrono nello stesso flusso, sottoposti alle stesse metriche e valutati secondo gli stessi criteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalle opere ai ‘contenuti’: come i social hanno distrutto la cultura

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