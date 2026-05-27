Dall' assemblea annuale Cna lancia l' allarme casa | Senza alloggi accessibili la città perde competitività

Durante l'assemblea annuale di Cna Forlì città, si è evidenziato che la mancanza di alloggi accessibili rischia di ridurre la competitività urbana. L'evento si è svolto alla Fabbrica delle Candele e ha visto discutere delle difficoltà legate all'accesso al mercato immobiliare, sottolineando come l'assenza di soluzioni abitative adeguate possa influenzare negativamente lo sviluppo economico e sociale della città.

“Oltre il muro dell’abitare”: questo il titolo dell’assemblea annuale di Cna Forlì città, che si è tenuta martedì alla Fabbrica delle Candele. Un tema che ha incontrato grande interesse da parte delle imprese associate e delle istituzioni coinvolte. Negli ultimi anni, il tema abitativo ha assunto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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