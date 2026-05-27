Con l’aumento delle temperature, le acconciature pratiche e di tendenza sono diventate un must. Le ponytail più glam spaziano tra effetti lifting, look minimal e stili spettinati o boho, offrendo opzioni diverse per affrontare il caldo estivo senza sacrificare lo stile. Queste acconciature permettono di mantenere i capelli raccolti e freschi, combinando funzionalità e moda in modo semplice e immediato.

Q uando le temperature salgono, trovare un’acconciatura pratica senza rinunciare allo stile diventa fondamentale. E se c’è un hairstyle che ogni estate torna protagonista, è la ponytail. Alta, sleek, morbida o intrecciata: la coda di cavallo si conferma la soluzione perfetta per gestire i capelli e affrontare il caldo con leggerezza. I colori di capelli della primavera-estate 2026. guarda le foto Il segreto per una coda che dura tutto il giorno. Per una coda impeccabile anche con afa e umidità, la preparazione è tutto. Texture e tenuta sono le parole chiave: spray texturizzanti, cere leggere e prodotti anti-frizz aiutano a creare grip e volume senza irrigidire i capelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla coda alta effetto lifting alla sleek minimal fino alle versioni spettinate e boho: le ponytail più glam per affrontare il caldo estivo

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