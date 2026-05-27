Un'azienda chimica ha organizzato un progetto nelle scuole di Roma con i Kids’ Lab, dedicato a promuovere le discipline STEM tra i giovani. L'iniziativa prevede laboratori pratici e approfondimenti sulle competenze richieste dai lavori futuri. L'obiettivo è avvicinare gli studenti alle carriere legate alla scienza e alla tecnologia. L’attività si svolge in diverse scuole della città.

Un progetto di promozione sociale sui territori per avvicinare i giovani alle discipline STEM. Laboratori pratici e focus sulle competenze richieste dai lavori di domani. L’anno scolastico sta giungendo al termine e, anche quest’anno, BASF Italia ha rinnovato l’impegno a favore delle nuove generazioni con il progetto Kids’ Lab, un’iniziativa di promozione sociale che ha l’obiettivo di avvicinare bambini delle scuole primarie e i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado alle discipline STEM al fine di stimolare la scoperta delle professioni del futuro. Nati in Germania oltre 25 anni fa e in Italia dal 2011 i Kids’ Lab di BASF propongono attività didattiche ed esperimenti interattivi pensati per rendere la scienza accessibile, coinvolgente e concreta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Dalla chimica alle carriere del domani: Basf nelle scuole di Roma con i Kids’ Lab per promuovere le Stem

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