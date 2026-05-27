Il Milan ha concluso la stagione con un risultato negativo, passando da una fase di obiettivo minimo quasi raggiunto a una vera e propria delusione. La squadra ha affrontato problemi tecnici e sportivi, evidenziando difficoltà anche a livello gestionale. Le difficoltà stagionali hanno portato a una rifondazione, con l’obiettivo di correggere le criticità e ripartire dalla prossima stagione.

Il Milan ha trasformato una stagione da obiettivo minimo quasi acquisito in un fallimento tecnico, sportivo e “politico”. Non è soltanto la sconfitta interna contro il Cagliari a pesare, ma il modo in cui i rossoneri sono arrivati all’ultima giornata: con il destino ancora in mano, ma senza più la solidità mentale e calcistica necessaria per chiudere il discorso Champions. Il sorprendente 1-2 maturato a San Siro ha consegnato alla Roma e al Como gli ultimi due posti per l’Europa che conta, lasciando il Milan quinto a 70 punti e costretto all’Europa League. Una caduta tanto più pesante perché maturata dopo mesi in cui la squadra era rimasta stabilmente nelle zone alte della classifica del campionato serie a. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dalla caduta alla rifondazione: i grandi problemi stagionali del Milan e le soluzioni per provare a ripartire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le migliori whey protein del 2026, le proteine in polvere che dovresti provare testate dalla redazione di GQOgni anno, nel mondo delle proteine in polvere, emergono prodotti che si distinguono per qualità e risultati.

A maggio tre grandi eventi per provare le novità Aprilia e Moto GuzziA maggio si terranno tre eventi principali dedicati alla presentazione delle ultime novità di Aprilia e Moto Guzzi.

Si parla di: CHI VIENE e chi resta | La Gazzetta dello Sport - Roma.

Milan, sarà rivoluzione dopo il fallimento Champions: Cardinale cambia tutta la dirigenza! Via Furlani, Moncada e Tare: le mosse dei rossoneriMilan, sarà rivoluzione dopo il fallimento Champions: Cardinale cambia tutta la dirigenza! Via Furlani, Moncada e Tare: le mosse dei rossoneri Sarà una vera riv ... calcionews24.com

Milan in caduta libera, Tare: Forse servirà andare qualche giorno in ritiroNel corso del suo intervento a DAZN, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha paventato l'ipotesi del ritiro per provare ad aiutare una squadra in grande difficoltà: Abbiamo analizzato col ... tuttomercatoweb.com