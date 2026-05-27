Il Comune ha introdotto il “reddito di libertà”, un sostegno destinato alle donne che stanno lasciando situazioni di violenza. L’obiettivo è aiutarle a riprendere in mano la vita, offrendo assistenza per il recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa. La misura prevede un aiuto economico volto a favorire il reinserimento e il rafforzamento delle capacità individuali di chi ha vissuto esperienze di violenza.

Fornire un sostegno concreto alle donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza e di recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa. È l’obiettivo dell’avviso pubblicato dal Comune per la concessione di un contributo a donne prese in carico dal Centro antiviolenza, che abbiano compiuto o stiano compiendo un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Per trasmettere le domande ([email protected]) c’è tempo fino al 30 settembre. L’accesso al sostegno richiede una certificazione rilasciata dal CAV che attesti il percorso e lo stato di bisogno. "Sono numerose le azioni, dalla prevenzione e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal Comune arriva il “reddito di libertà“: "Un aiuto per riprendere in mano la vita"

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Low-rank cop fights his way to the top, becoming a ruthless kingpin ruling cops and gangs

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