Un professionista della salute mentale ha commentato il fenomeno dei comportamenti violenti tra i giovani, sottolineando che molti ragazzi vittime di solitudine sono più esposti a episodi di violenza. Secondo il dottore, i bulli spesso appaiono forti, ma in realtà sono caratterizzati da insicurezze profonde. La sua analisi invita a considerare le motivazioni dietro i comportamenti aggressivi, spesso legati a difficoltà di ascolto e di comunicazione tra i giovani.

di Greta Scaramelli "Il bullo sembra forte, ma in realtà è estremamente insicuro". È questo il monito del dottor Roberto Sbrana, che invita a guardare oltre le apparenze del comportamento dei ‘bulli’. Un fenomeno dietro cui si nascondono le vere fragilità dei giovani, sempre più diffuse: solitudine, smarrimento e mancanza di ascolto da parte del mondo adulto. Dopo anni di esperienza a contatto con gli adolescenti vittime di questi episodi, Sbrana analizza questo fenomeno partendo da un ricordo personale. "Quando ero un ragazzo – racconta Sbrana – io stesso sono stato oggetto di bullismo. Era il 1963, avevo 13 anni e frequentavo il Pacinotti. Avevo i pantaloni corti perché allora era di moda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da vittima a psicologo: "Invasi dalla solitudine. I ragazzi non ascoltati esposti alla violenza"

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