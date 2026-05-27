Da ' Cesena si mostra' al concertone di fine estate spinta al commercio in centro | Atmosfera di grande vitalità

A Cesena, la città organizza due eventi estivi, mentre Forlì annulla il tradizionale concerto di Radio Bruno, preferendo Riccione. La manifestazione in centro coinvolge musica, spettacoli e attività commerciali, attirando molte persone. La città si presenta come un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo, con un’atmosfera di grande vitalità, che si riflette anche sul commercio locale.

Se Forlì è costretta a cancellare il "concertone di Radio Bruno" perchè gli organizzatori le preferiscono Riccione, Cesena raddoppia e spinge l'acceleratore sull'estate in città. Un anticipo l'abbiamo già visto domenica scorsa quando Cesena ha ritrovato un pezzo importante della propria identità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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