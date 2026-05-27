Il Milan ha scelto un allenatore diverso da quello più richiesto dai tifosi e dagli analisti, optando per un profilo meno considerato. La società ha deciso di confermare l’attuale tecnico nonostante le proposte di altri candidati più quotati. La rosa dei giocatori è stata modificata senza investimenti significativi, e le scelte di mercato sono state spesso contestate. La strategia del club sembra privilegiare continuità e fiducia nei propri dirigenti, piuttosto che puntare sui profili più appetibili sul mercato.

C'è un filo rosso, sottile e logorante, che unisce la storia recente del Milan: un’ostinata, quasi scientifica, ricerca della via più tortuosa. Una sorta di masochismo programmatico che porta la dirigenza a scartare sistematicamente chi ha già dimostrato, chi ha un curriculum pesante, chi porta in dote vittorie e certezze. Da Carnevali a Conte, passando per i vari Galliani, Sarri o Inzaghi: i profili giusti, sia in panchina che dietro la scrivania, ci sono sempre stati. Ma il Milan ha preferito altro. Ha preferito le scommesse. E le scommesse, nel calcio di altissimo livello, non pagano quasi mai. Non ha pagato con Fonseca, e rischia di non pagare nemmeno oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Da Carnevali a Conte: perché il Milan non sceglie mai il migliore? Questo è masochismo puro

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