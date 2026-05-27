Credici il sogno di Alice vive ancora | inaugurata a Taio la palestra dedicata alla campionessa Magnani

È stata inaugurata a Taio una nuova palestra dedicata alla campionessa Magnani. La struttura è aperta a studenti, insegnanti, atleti e famiglie, e porta il nome “Credici”. La palestra si trova in una zona centrale del paese e ospita attrezzature sportive per diverse discipline. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di autorità locali e rappresentanti della comunità sportiva. La struttura mira a promuovere l’attività fisica tra i giovani.

C’è una parola che da oggi accoglie studenti, insegnanti, atleti e famiglie all’interno della nuova palestra di Taio: “Credici”. È il motto che Alice Magnani aveva trasformato in uno stile di vita e che ora campeggia accanto al suo ricordo nella struttura inaugurata ufficialmente questa mattina. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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