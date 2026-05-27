Crans-Montana interrogatorio combinato per i coniugi Moretti che saranno uno contro l' altro

Il 5 giugno, i coniugi Moretti, proprietari del locale bruciato a Crans-Montana, saranno ascoltati in un interrogatorio combinato. Durante l'udienza, ciascuno di loro sarà interrogato separatamente, con domande che riguardano la proprietà e le circostanze dell'incendio. I due coniugi si presenteranno davanti alle autorità per fornire le loro versioni dei fatti, che si contraddicono tra loro.

I coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del locale che è incendiato a Crans-Montana in Svizzera la sera di Capodanno, saranno interrogati dai magistrati insieme e uno contro l’altro. I due dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio per verificare le versioni considerate troppo discordanti. L'interrogatorio combinato ai coniugi Moretti Cos'è il confronto in contraddittorio Le versioni di Jacques e Jessica Moretti L’interrogatorio combinato ai coniugi Moretti Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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