Le condizioni di salute della principessa norvegese sono peggiorate, secondo quanto riferito. Nuove immagini mostrano la donna con un supporto per l’ossigeno, alimentando preoccupazioni sulla sua condizione. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla diagnosi o sul trattamento in corso. La famiglia reale non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla situazione sanitaria della principessa.

Le condizioni di salute di Mette-Marit di Norvegia tornano al centro dell’attenzione internazionale dopo la diffusione di nuove immagini che la ritrarrebbero con un supporto per l’ ossigenoterapia. La principessa, da anni alle prese con una patologia respiratoria rara, avrebbe ridotto ulteriormente la sua presenza negli impegni ufficiali, alimentando interrogativi sul decorso della malattia. Le fotografie, rilanciate da testate e siti di informazione in più Paesi, hanno riacceso il dibattito sulle apparizioni pubbliche sempre più sporadiche e sulla necessità di un ossigeno portatile anche durante eventi istituzionali. Un dettaglio che, secondo quanto riportato, confermerebbe un quadro clinico complesso e in evoluzione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Costretta all’ossigeno, sta peggiorando”. Il dramma della principessa, l’annuncio che fa paura

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