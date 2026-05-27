Così potenti così inadeguati Come Icaro

Un crollo improvviso ha interrotto i lavori di un cantiere, causando la caduta di alcune strutture dall’alto. Non ci sono feriti gravi, ma l’incidente ha fermato temporaneamente le operazioni. Le autorità sono intervenute sul posto per verificare le cause e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

Si cade soltanto dall’alto. Lo sappiamo da sempre. È per questo che le ali di Icaro si sciolgono e il cantiere di Babele si blocca. Ed è per questo che l’angelo più bello finisce agli inferi. Ambiziosi e paurosi, impauriti dalla nostra stessa ambizione. L’"humanitas" sarà pure "magnifica", come scrive Leone XIV nella sua prima enciclica, ma in questo mondo non ci sa proprio stare. Troppe domande senza risposta. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Se lo chiedeva Gauguin nel paradiso di Tahiti, la cui bellezza non era stata capace di salvare il suo piccolo mondo interiore. Troppi limiti. Lo spazio, il tempo. Limiti che Dio non ha. Perciò ci affidiamo a lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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