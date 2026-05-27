Così danziamo le chansons di Brel | Un’icona che risuona ancora in noi
Anne Teresa De Keersmaeker ha chiesto se in Italia ci sono ballerini che interpretano le chansons di Jacques Brel. La coreografa ha coinvolto un pubblico di artisti e appassionati in una discussione sulla presenza di questa musica nel mondo della danza italiana. La conversazione si è concentrata sulla possibilità di rappresentare le canzoni di Brel attraverso il movimento e l’interpretazione coreografica. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti o esibizioni specifiche.
Qui è lei, Anne Teresa De Keersmaeker, a fare le domande: "In Italia, c’è qualcuno che danza sul vostro cantante più famoso, Adriano Celentano?" Lo chiede perché lei porta adesso al Piccolo Teatro Strehler il suo “Brel”, sulle canzoni dell’autore-performer più famoso del suo Belgio, dove, a Bruxelles, è succeduta a Béjart nel dirigere il gruppo Rosas e una grande scuola, già Mudra, ora P.A.R.T.S. Dal 28 al 30 al Piccolo lei, classe 1960, nominata baronessa del suo re, danzerà con Solal Mariotte, 25enne in arrivo dalla breakdance; coppia insospettabile impegnata a dialogare sui classici della musica di Jacques Brel, che dai piccoli cabaret passò alle grandi scene teatrali live, diventando iconico negli anni ’50. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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