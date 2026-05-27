Così danziamo le chansons di Brel | Un’icona che risuona ancora in noi

Notizia in breve

Anne Teresa De Keersmaeker ha chiesto se in Italia ci sono ballerini che interpretano le chansons di Jacques Brel. La coreografa ha coinvolto un pubblico di artisti e appassionati in una discussione sulla presenza di questa musica nel mondo della danza italiana. La conversazione si è concentrata sulla possibilità di rappresentare le canzoni di Brel attraverso il movimento e l’interpretazione coreografica. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti o esibizioni specifiche.