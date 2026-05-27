Cosenza paziente ricoverato per Covid muore per un’infezione presa in ospedale | maxi-risarcimento da oltre un milione alla famiglia

Un paziente ricoverato in ospedale per Covid-19 è deceduto a causa di un’infezione contratta durante il ricovero. La famiglia ha ricevuto un risarcimento di oltre un milione di euro. La causa della morte non sarebbe attribuibile esclusivamente al Covid-19, ma anche a un’infezione contratta in reparto. La vicenda ha portato a una richiesta di risarcimento per danni. Il caso è stato giudiziariamente definito come legato a complicanze derivanti dall’infezione ospedaliera.

Non sarebbe stato soltanto il Covid-19 a causare la morte di un paziente ricoverato durante la pandemia. Il Tribunale civile di Cosenza ha infatti stabilito che il decesso dell’uomo fu determinato anche da « gravi infezioni batteriche » contratte in ospedale, condannando il presidio sanitario di Rogliano al risarcimento dei familiari con circa 1 milione e 150mila euro, oltre interessi e spese legali. La decisione – scrive il Corriere della Sera – è stata presa dalla giudice Maria Giovanna De Marco, che ha accolto le richieste avanzate dal legale della famiglia dopo una lunga analisi della documentazione clinica e una perizia medico-legale disposta nel corso del procedimento. 🔗 Leggi su Open.online

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