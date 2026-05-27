Jasmine Paolini si è ritirata durante il secondo turno al Roland Garros a causa di un infortunio. Dopo aver dominato il primo set contro un’avversaria argentina, ha iniziato il secondo visibilmente in difficoltà. La tennista ha lasciato il campo in lacrime, ricevendo assistenza medica. Successivamente, è stata vista assumere un farmaco, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sulla natura dell’infortunio.

Sembrava una partita ormai indirizzata verso Jasmine Paolini. Sulla terra rossa del Roland Garros, l’azzurra aveva preso il controllo del match di secondo turno contro l’argentina Solana Sierra, numero 68 del ranking mondiale, imponendo il proprio ritmo fin dalle prime battute. Dopo aver chiuso il primo set 6-3, Paolini era salita sul 4-2 nel secondo parziale, dando l’impressione di poter archiviare la pratica senza particolari complicazioni. Poi, però, la partita è cambiata improvvisamente. A spezzare l’equilibrio è stato ancora una volta il problema alla caviglia destra, lo stesso fastidio che nelle settimane precedenti aveva già... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa è successo a Jasmine Paolini: l’infortunio, le lacrime e il farmaco che ha assunto

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