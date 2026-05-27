Cosa ci fa un Jungle Dress nella serie più cool del momento?

Un abito Versace indossato da Jennifer Lopez ai Grammy del 2000 è apparso di nuovo nella serie young adult più popolare del momento, Off Campus. Il Jungle Dress, famoso anche come il vestito che ha portato alla creazione di Google Immagini, viene riproposto nel racconto. La presenza di questo abito iconico in una produzione attuale ha attirato l’attenzione dei fan, collegando il passato alla cultura pop contemporanea.

L'originale di inizio millennio che tutti noi conosciamo bene, è invece caratterizzato da una profondissima scollatura a V sul davanti, maniche lunghe e motivi tropicali nei toni del verde brillante, chiuso da una spilla-gioiello circolare dorata. Non passa mai molto tempo che, ciclicamente da ormai 26 anni, qualcuna non provi l'ebbrezza di sfoggiare in una versione o nell'altra, l'abito che ha fatto la storia del costume. Forse, fino a poco fa, sfuggiva solo ai Gen Z (per questioni anagrafiche) il fatto che parliamo del deus ex machina in tessuto che ha fatto nascere Google Immagini per aver generato, al tempo, il più grande volume di ricerche mai visto fino a quel momento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Buon compleanno al mio amico del cuore, Jungle Pocket! reddit