Due fratelli sono stati arrestati dopo aver rapinato e pestato un sedicenne a Correggio. La vittima è stata colpita con calci e pugni durante il tentativo di rapina, che si è conclusa con il giovane ferito e soccorso dai passanti. La polizia ha trovato tra le mani dei due fratelli alcuni oggetti rubati e tracce di sangue. Le forze dell'ordine hanno eseguito i fermi poco dopo l’intervento.

? Domande chiave Come ha fatto il tentativo di risoluzione privata a scatenare la violenza?. Cosa ha trovato la polizia tra le mani dei due fratelli?. Perché l'aggressione è avvenuta proprio dopo il furto del cellulare?. Quali sono le condizioni attuali dello studente ferito al volto?.? In Breve Aggressione legata al furto di un cellulare avvenuto giovedì scorso in un fast food.. Prognosi di venti giorni per lo studente ferito all'ospedale Ramazzini di Carpi.. Carabinieri intercettano i due fratelli di Reggio Emilia verso la frazione di Fosdondo.. Il sindaco Fabio Testi condanna l'episodio evidenziando la tensione nel territorio di Correggio.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Correggio, sedicenne rapinato e pestato: due fratelli arrestati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rapinano minorenne a Correggio, arrestati due fratelliDue fratelli sono stati arrestati dopo aver aggredito un minorenne a Correggio per rapinarlo.

Funzionario del ministero pestato a Termini: arrestati altri due tunisiniDue cittadini tunisini di 19 e 26 anni sono stati arrestati a Termini, dopo essere stati trovati ricercati con un mandato di arresto.

Temi più discussi: Aggressione choc a Correggio, 16enne pestato e rapinato per 5 euro; Correggio, 16enne picchiato e rapinato per 5 euro; Follia in strada, sedicenne pestato; Minore pestato e rapinato a Correggio, arrestati due fratelli di 21 e 22 anni.

Minore pestato e rapinato a Correggio, arrestati due fratelli di 21 e 22 anniUn’aggressione di una violenza sproporzionata si è consumata nella serata di ieri nel pieno centro abitato di Correggio. Il grave episodio ha avuto inizio nella tarda serata di ieri nei pressi del par ... temponews.it

Correggio: sedicenne pestato al parco per cinque euro. VIDEOCORREGGIO (Reggio Emilia) – Un sedicenne ha subito una violenta aggressione ieri sera a Correggio, intorno alle 20.30. La vicenda è cominciata nell’area di verde pubblico prossima al Penny Market. La ... reggionline.com