Coppa Italia accendete i motori | al Comunale arriva il primo assaggio di Serie B E se si passa tutti in Sardegna!
Al Comunale si gioca la prima partita di Serie B, segnando l'inizio ufficiale della competizione. La squadra di casa deve affrontare questa sfida dopo aver concluso le celebrazioni e i festeggiamenti. Se supera l'avversario, potrebbe qualificarsi per la fase successiva e accedere a un eventuale match in Sardegna. Ora si riprendono le attività sportive con l’obiettivo di ottenere una vittoria.
Ora si comincia davvero. Archiviati festeggiamenti, selfie con la sciarpa e sogni di gloria, per l’Arezzo è arrivato il momento di rimettere gli scarpini sull’erba e fare sul serio. Il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione è fissato per il 9 agosto, quando il Comunale tornerà a vestirsi a festa per il debutto in Coppa Italia. Una competizione che quest’anno profuma di grande calcio, perché gli amaranto ci arrivano da neopromossi in Serie B e potranno misurarsi con squadre di categoria superiore fin dai primi turni. L’avversario del debutto deve ancora essere definito: arriverà dal complicato incrocio dei playoff di Serie C. Poco importa. 🔗 Leggi su Lortica.it
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