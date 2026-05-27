Al Comunale si gioca la prima partita di Serie B, segnando l'inizio ufficiale della competizione. La squadra di casa deve affrontare questa sfida dopo aver concluso le celebrazioni e i festeggiamenti. Se supera l'avversario, potrebbe qualificarsi per la fase successiva e accedere a un eventuale match in Sardegna. Ora si riprendono le attività sportive con l’obiettivo di ottenere una vittoria.

Ora si comincia davvero. Archiviati festeggiamenti, selfie con la sciarpa e sogni di gloria, per l’Arezzo è arrivato il momento di rimettere gli scarpini sull’erba e fare sul serio. Il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione è fissato per il 9 agosto, quando il Comunale tornerà a vestirsi a festa per il debutto in Coppa Italia. Una competizione che quest’anno profuma di grande calcio, perché gli amaranto ci arrivano da neopromossi in Serie B e potranno misurarsi con squadre di categoria superiore fin dai primi turni. L’avversario del debutto deve ancora essere definito: arriverà dal complicato incrocio dei playoff di Serie C. Poco importa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Coppa Italia, accendete i motori: al Comunale arriva il primo assaggio di Serie B. E se si passa, tutti in Sardegna!

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