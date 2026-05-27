Controlli anti degrado in viale Varese | 11 persone portate in questura e tre ordini di espulsione
Durante controlli anti degrado in viale Varese, sono state portate in questura 11 persone. Sono stati emessi tre ordini di espulsione e un Daspo urbano. Inoltre, una persona è stata denunciata per aver violato un precedente ordine di allontanamento.
Undici persone accompagnate in questura, tre ordini del questore di lasciare il territorio nazionale, un Daspo urbano e una denuncia per violazione di un precedente ordine di allontanamento. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella notte dalla polizia. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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