Contro il regolamento-azienda | il patrimonio pubblico di Pisa non è in vendita è un bene comune
Domani in consiglio comunale verrà discussa una proposta di modifica al regolamento sulla gestione del patrimonio immobiliare. La Giunta intende chiarire che il patrimonio pubblico di Pisa non sarà messo in vendita, definendolo un bene comune. La revisione del regolamento mira a semplificare le procedure e a rispettare le norme vigenti, ma non prevede la privatizzazione degli immobili pubblici. La proposta viene presentata come un aggiornamento normativo, senza indicazioni di cambiamenti sostanziali sulla proprietà.
La Giunta Conti porterà domani 28 maggio in Consiglio comunale una proposta di modifica al "Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare": in realtà si tratta di un vero e proprio Regolamento in cui dietro le parole d’ordine della semplificazione burocratica e dell'adeguamento normativo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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