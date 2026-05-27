contatti con malati di ebola in quarantena una dottoressa italiana in arrivo dal congo

Una dottoressa italiana in arrivo dal Congo sarà portata immediatamente allo Spallanzani per la quarantena e i test clinici. La decisione è stata presa dopo aver avuto contatti con malati di ebola. La struttura sanitaria è pronta per accogliere la professionista, che dovrà sottoporsi a controlli specifici prima di essere autorizzata a proseguire le attività. La donna si trova attualmente in viaggio verso l’Italia.

Verrà subito portata allo Spallanzani per la quarantena e per sottoporsi a test clinici una chirurga italiana di Medici senza frontiere in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo: nell’ambito della sua attività, nel centro di salute di Salamat (Bunia- Ituri), è entrato in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi al virus ebola. Inoltre, il 18 maggio ha operato d’urgenza un bambino ferito dallo scoppio di una granata, poi risultato un caso sospetto di ebola (il risultato del test non è ancora arrivato). Come ha spiegato il ministero della Salute, la donna non ha sintomi e sta rientrando a Roma con un volo privato organizzato da Medici senza Frontiere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Contatti con malati di Ebola, in quarantena allo Spallanzani una dottoressa rientrata dal Congo x.com

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