Connessioni Solari a Bologna il percorso immersivo nel mondo dell' energia da fonti rinnovabili

A Bologna, un evento itinerante dedicato all’energia solare invita il pubblico a un percorso immersivo. Attraverso la realtà virtuale, i partecipanti possono esplorare come funzionano gli impianti fotovoltaici domestici e scoprire i vantaggi delle fonti rinnovabili. L'iniziativa si svolge in diversi spazi della città, offrendo un’esperienza interattiva per conoscere meglio le tecnologie solari.

Arriva in città un roadshow di eventi che offrirà al pubblico l’opportunità di vivere un'esperienza interattiva grazie alla realtà virtuale, volta a far comprendere i benefici e le potenzialità degli impianti fotovoltaici domestici.Connessioni solari by Plenitude Ideato e organizzato da Plenitude. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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