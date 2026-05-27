Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie AGGIORNATO con A028 A050 A036 A027

Sono state pubblicate le prime graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria, bandito con decreto n. 29392025. L’aggiornamento include le graduatorie A028, A050, A036 e A027. La pubblicazione riguarda le posizioni per le classi di primo e secondo grado e segna l’avvio ufficiale delle assegnazioni. Le graduatorie sono accessibili online e aggiornate con le ultime disponibilità.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Sardegna – numero di candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso ADMM è pari al numero dei posti messi a bando Campania nessun candidato ha ottenuto il punteggio minimo di 70100 necessario ai fini del superamento... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso docenti PNRR3: la prova orale

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Temi più discussi: Graduatorie concorso docenti PNRR3, come si calcolano le riserve; Concorso PNRR3: quando saranno pubblicate le graduatorie?; Concorso PNRR3, la pubblicazione delle graduatorie per la scuola secondaria; Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, graduatorie in pubblicazione: 30.759 posti e idonei fino al 30% con validità triennale (in aggiornamento).

Le graduatorie concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria iniziano a essere pubblicate: ecco cosa prevedono posti, idonei, riserve e validità. #Concorsi x.com

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