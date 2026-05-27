Comunicato Stampa | ‘Si fa presto a dire pace' il libro di Mario Raffaelli

Da iltempo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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‘Si fa presto a dire pace', è un'opera che invita a riflettere sul significato autentico della parola ‘pace': non una formula astratta o un auspicio retorico, ma un equilibrio fragile e complesso che richiede politica, pazienza, ascolto e capacità di costruire condizioni nuove per il dialogo. Attraverso esperienze personali e testimonianze dirette, Raffaelli mostra come la pace non coincida con l'assenza di conflitto, ma con la possibilità di trasformare lo scontro in confronto democratico e politico. Un libro che spiega bene il ruolo che diplomazia e mediazione possono ancora avere in un mondo attraversato da guerre, tensioni e profonde divisioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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