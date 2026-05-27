compiti telefonini giochi la sintesi giusta per i figli come gestire le vacanze

Con la fine dell’anno scolastico si apre il periodo delle vacanze, durante il quale molte famiglie si trovano a gestire compiti, telefonini e giochi dei figli. Le autorità scolastiche raccomandano di stabilire limiti all’uso dei dispositivi digitali e di dedicare tempo a attività all’aperto. Non ci sono indicazioni ufficiali su orari o contenuti, ma si consiglia di favorire momenti di riposo e di coinvolgere i ragazzi in attività diverse dallo schermo.

Con la fine dell’anno scolastico ormai alle porte, per molte famiglie si ripresenta il consueto dilemma estivo: come conciliare il meritato riposo, i compiti delle vacanze e l’immancabile attrazione verso smartphone, tablet e videogiochi? Per rispondere a queste domande e offrire strumenti concreti, il Comune di Montemurlo, in collaborazione con la Sezione di Prato dell’Aid (Associazione Italiana Dislessia) e l’Istituto ’Margherita Hack’, promuove l’incontro pubblico dal titolo "Estate Tranquillie! Strategie per trovare un equilibrio fra compiti delle vacanze, tempo libero e mondo digitale". L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è per mercoledì 3 giugno alle 18 alla biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte (Piazza Don Milani, 1). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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