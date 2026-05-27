Come sta il ragazzino accoltellato dal papà a Napoli | la furia davanti alle sorelline poi continuata in ambulanza anche con gli aghi

Da today.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le condizioni del ragazzo di 12 anni ferito con un coltello dal padre a Napoli sono ancora considerate gravissime. L'aggressore, un uomo di 35 anni, ha aggredito il figlio e successivamente ha tentato il suicidio. L'incidente è avvenuto il 26 maggio e il bambino è stato trasportato in ambulanza, dove sono stati somministrati farmaci e cure. La polizia sta indagando sull'accaduto.

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Sono ancora gravissime le condizioni del ragazzino di dodici anni che nella giornata del 26 maggio è stato accoltellato dal papà a Napoli, un 35enne che ha poi ha anche tentato il suicidio. L'adolescente è in fin di vita, l'uomo in stato di arresto per tentato omicidio.Col passare delle ore si. 🔗 Leggi su Today.it

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