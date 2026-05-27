Come sta il ragazzino accoltellato dal papà a Napoli | la furia davanti alle sorelline poi continuata in ambulanza anche con gli aghi

Notizia in breve

Le condizioni del ragazzo di 12 anni ferito con un coltello dal padre a Napoli sono ancora considerate gravissime. L'aggressore, un uomo di 35 anni, ha aggredito il figlio e successivamente ha tentato il suicidio. L'incidente è avvenuto il 26 maggio e il bambino è stato trasportato in ambulanza, dove sono stati somministrati farmaci e cure. La polizia sta indagando sull'accaduto.