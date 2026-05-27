Come si può capire quanti posti ci saranno per una classe di concorso nel 2026 27?
Durante un question time trasmesso il 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, si è discusso delle procedure di reclutamento e dell’attribuzione delle supplenze. Non sono stati forniti dettagli su quanti posti saranno disponibili per la classe di concorso nel 202627. La conversazione si è concentrata sulle modalità di assegnazione dei posti e sulle procedure di reclutamento.
Nel question time del 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alle procedure di reclutamento dei docenti e all’attribuzione delle supplenze. Il focus è stato posto sugli elenchi regionali per il ruolo e sul rapporto con la scelta delle 150 preferenze, passaggio centrale per i docenti interessati alle nomine e agli incarichi annuali. Prima di tutto l’organico definito sulla base delle iscrizioni scolastiche e poi gli esiti della mobilità, che possono modificare fortemente il numero di posti disponibili. Per le supplenze bisogna inoltre considerare organico di fatto, part-time, aspettative, congedi e supplenze che si liberano durante l’anno scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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