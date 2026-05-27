Come si può capire quanti posti ci saranno per una classe di concorso nel 2026 27?

Da orizzontescuola.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un question time trasmesso il 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, si è discusso delle procedure di reclutamento e dell’attribuzione delle supplenze. Non sono stati forniti dettagli su quanti posti saranno disponibili per la classe di concorso nel 202627. La conversazione si è concentrata sulle modalità di assegnazione dei posti e sulle procedure di reclutamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel question time del 25 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alle procedure di reclutamento dei docenti e all’attribuzione delle supplenze. Il focus è stato posto sugli elenchi regionali per il ruolo e sul rapporto con la scelta delle 150 preferenze, passaggio centrale per i docenti interessati alle nomine e agli incarichi annuali. Prima di tutto l’organico definito sulla base delle iscrizioni scolastiche e poi gli esiti della mobilità, che possono modificare fortemente il numero di posti disponibili. Per le supplenze bisogna inoltre considerare organico di fatto, part-time, aspettative, congedi e supplenze che si liberano durante l’anno scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LE VERITÀ SUL FARE IMPRESA CHE NESSUNO TI RACCONTA! JOE BASTIANICH passa dal BSMT!

Video LE VERITÀ SUL FARE IMPRESA CHE NESSUNO TI RACCONTA! JOE BASTIANICH passa dal BSMT!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scienze sperimentali nei nuovi Tecnici dal 2026/27: più docenti di diverse classi di concorso nella stessa classe

Concorso per infermieri al Fatebenefratelli Sacco di Milano: quanti posti e quando scadeUn nuovo concorso pubblico è stato aperto dall’Azienda socio-sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco a Milano, con l’obiettivo di assumere...

Temi più discussi: Guardare la luce della vita per capire come stiamo; Mal di testa e nebbia mentale senza caffè? Come capire se la tua è una dipendenza e come uscirne; Schizofrenia, scoperto come un gene altera i neuroni in sviluppo; Come non capire la vita monastica: un libro esemplare.

Come capire la posizione del feto nel pancione: metodi e consigliCapire la posizione del feto nel pancione aiuta a vivere la gravidanza con maggiore consapevolezza e a prepararsi al parto. Dai movimenti percepiti ai controlli ecografici, passando per la palpazione ... fanpage.it

Sai riconoscere una bugia? Probabilmente no: si può davvero capire quando qualcuno ti sta mentendo?Siamo convinti di saperlo fare. Che basti uno sguardo, una frase esitante o un gesto nervoso per rilevare le bugie. Magari pensiamo che un poliziotto, un investigatore o anche solo una persona ... greenme.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web