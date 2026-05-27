Come l’ipertensione compromette silenziosamente la libido maschile

L’ipertensione arteriosa può influire sulla funzione sessuale maschile, spesso senza sintomi evidenti. La condizione può ridurre la libido e causare difficoltà nell’erezione. La pressione alta, se non controllata, può danneggiare i vasi sanguigni, compromettendo l’afflusso di sangue ai genitali. La diagnosi avviene tramite misurazioni regolari della pressione arteriosa. La gestione prevede cambiamenti nello stile di vita e, in alcuni casi, farmaci.

L’ipertensione arteriosa, o ipertensione, spesso passa inosservata finché non compromette aspetti importanti della vita, tra cui le prestazioni sessuali. Gli studi dimostrano che gli uomini ipertesi corrono un rischio significativamente maggiore di soffrire di disfunzione erettile (DE); alcune ricerche indicano infatti che hanno quasi il doppio delle probabilità di svilupparla rispetto a chi ha una pressione sanguigna normale. Uno studio di randomizzazione Mendeliana del 2023 pubblicato su Frontiers in Cardiovascular Medicine ha individuato un chiaro nesso causale tra malattie cardiovascolari e DE. Questa connessione deriva da problemi vascolari comuni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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