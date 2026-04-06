Con l’arrivo della primavera si registra un aumento del desiderio sessuale, un fenomeno che gli studi scientifici attribuiscono all’aumento delle ore di luce e alla stimolazione del sistema endocrino. La relazione tra stagioni e livello di libido è stata osservata e documentata, evidenziando come i cambiamenti ambientali influenzino i livelli ormonali e, di conseguenza, la libido umana.

Il ritorno della primavera coincide con un misurabile incremento del desiderio sessuale umano, un fenomeno che la scienza collega direttamente all’aumento delle ore di luce giornaliera e alla conseguente stimolazione del sistema endocrino. Secondo diversi studi clinici, l’esposizione ai raggi solari tipica di questa stagione innesca una vera e propria reazione biochimica che coinvolge neurotrasmettitori fondamentali per il benessere emotivo e la libido. Questa fase di risveglio biologico non riguarda solo l’umore e l’energia generale, ma agisce in modo specifico sulla predisposizione alla seduzione e sulla ricerca dell’intimità di coppia. Le... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La libido aumenta davvero in primavera? Cosa dice la scienza sull’effetto degli ormoni stagionali

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