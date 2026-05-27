Il principe George si sta abituando alla routine del collegio, lontano dalla famiglia. Durante un’intervista radiofonica, il principe William ha riferito che il figlio si ferma già a dormire a scuola. La Lambrook School, situata vicino alla residenza a Windsor, è frequentata anche dalla sorella Charlotte e dal fratellino Louis. La decisione di lasciare il bambino a dormire in collegio è stata confermata dal padre.

S e lo è lasciato sfuggire il principe William durante un’intervista radiofonica: il principe George si ferma già a dormire a scuola, quella Lambrook School poco distante dalla loro residenza a Windsor, che il figlio dei Wales frequenta assieme alla sorella Charlotte e al fratellino Louis. Finora si era sperato che il secondo in linea di successione al trono avrebbe potuto evitare di trascorrere troppo tempo da solo, lontano da casa. In effetti, fosse stato per mamma Kate, il suo primogenito avrebbe potuto tornare a casa a fine giornata anche negli anni della scuola secondaria. Ma sembra che i piani per George siano definitivamente cambiati. Kate Middleton e il debutto del principe George, eleganza e memoria per il Remembrance Sunday X Il principe George rimane a dormire a scuola con i suoi compagni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come il padre William e anche nonno Carlo III, il principe George sta iniziando ad abituarsi alla rigorosa routine del collegio, lontano da casa

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Prince William and Kate Middleton Prepare for a Big Royal Family Change

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