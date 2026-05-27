Cologno Monzese mezzo chilo di eroina sotto il tappetino dell' auto | arrestato un pensionato di 73 anni
Un uomo di 73 anni è stato arrestato a Cologno Monzese dopo che gli agenti hanno trovato mezzo chilo di eroina nascosto sotto il tappetino dell’auto. La polizia ha effettuato una perquisizione e ha scoperto la droga nell’abitacolo del veicolo. L’uomo è stato portato in commissariato e si trova ora in custodia. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.
Nascondeva un ingente carico di droga direttamente nell'abitacolo della sua vettura, convinto forse che la sua età avanzata potesse metterlo al riparo dai sospetti delle forze dell'ordine. I carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese hanno arrestato in flagranza di reato un settantatreenne. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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Cologno Monzese, mezzo chilo di eroina sotto il tappetino dell'auto: arrestato un pensionato di 73 anni ift.tt/IufCAJP x.com
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