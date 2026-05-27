Cole | Ho migliorato le statistiche del Cesena La Curva Mare alla società | Avevamo chiesto rispetto e un progetto

Da cesenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'allenatore del Cesena ha dichiarato di aver migliorato le statistiche della squadra. La Curva Mare ha risposto chiedendo rispetto e un progetto chiaro alla società. L’intervista di Ashley Cole a The Athletic, pubblicata anche dal New York Times, ha attirato l’attenzione generale. Cole ha affermato di aver rivendicato il proprio operato alla guida del team, qualora la sua conferma dovesse arrivare.

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E' sulla bocca di tutti l'intervista rilasciata da Ashley Cole a The Athletic che fa parte addirittura del New York Times: l'allenatore del Cesena (qualora dovesse essere confermato) rivendica il lavoro fatto sulla panchina bianconera. Intanto si registra però uno striscione degli ultras. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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