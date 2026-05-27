Colao | Depressione emicrania e osteoporosi colpiscono più le donne

Le donne sono più colpite da condizioni come depressione, emicrania e osteoporosi rispetto agli uomini. È stato sottolineato che questa differenza di incidenza richiede un approccio clinico specifico e di genere. La distinzione si basa sui dati epidemiologici relativi a queste patologie, che evidenziano un’incidenza superiore nel sesso femminile. La discussione si concentra sulla necessità di considerare le caratteristiche di genere nel trattamento e nella diagnosi di queste condizioni mediche.

(Adnkronos) – "Le donne presentano una diversa incidenza di numerose patologie rispetto agli uomini e questo rende indispensabile un approccio clinico specifico e di genere". Così Annamaria Colao, direttore Uoc di Endocrinologia presso il Policlinico Federico II di Napoli e titolare della Cattedra Unesco 'Educazione alla salute e allo sviluppo sostemninile', intervenuta all'evento 'Qui, per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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