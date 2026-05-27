Classica Evergreen da Liszt a Mozart

Notizia in breve

Un concerto di musica classica intitolato “Classica Evergreen” si terrà con il Trio LIV sul palco. Il trio eseguirà un repertorio che spazia tra composizioni di Liszt e Mozart, offrendo un’interpretazione di brani noti e apprezzati nel tempo. L’evento punta a coinvolgere il pubblico con un programma di musica raffinata e brillante, senza altri dettagli sui luoghi o date.