Classica Evergreen da Liszt a Mozart

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un concerto di musica classica intitolato “Classica Evergreen” si terrà con il Trio LIV sul palco. Il trio eseguirà un repertorio che spazia tra composizioni di Liszt e Mozart, offrendo un’interpretazione di brani noti e apprezzati nel tempo. L’evento punta a coinvolgere il pubblico con un programma di musica raffinata e brillante, senza altri dettagli sui luoghi o date.

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Lasciati conquistare da “Classica Evergreen”, un concerto di musica classica dal fascino senza tempo!Sul palco il Trío LIV, pronto a regalare emozioni con un repertorio raffinato e brillante.Al pianoforte Lorena Mainero, con sonorità intense e coinvolgenti.Al flauto Virginia Belvedere, per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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