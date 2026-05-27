Clan Pagnozzi cade l’accusa per Fiore Clemente e Umberto Vitagliano | disposta la scarcerazione Pene fino a 24 anni per gli altri imputati

Fiore Clemente e Umberto Vitagliano sono stati scarcerati dopo che l’accusa nei loro confronti è stata respinta nel processo sulla maxi inchiesta della Dda di Napoli riguardante il Clan Pagnozzi. Per gli altri imputati, le pene arrivano fino a 24 anni di reclusione. Il procedimento si è concluso nelle ultime ore con la sentenza di primo grado.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è concluso nelle scorse ore il processo di primo grado relativo alla maxi inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sul presunto sistema criminale riconducibile al Clan Pagnozzi. La sentenza è stata emessa dal II Collegio del Tribunale di Benevento, presieduto dal dottor Pezza, con a latere le dottoresse Telaro e Lignelli. L’indagine, avviata nel 2018 dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio sotto il coordinamento della DDA di Napoli, aveva portato nell’ottobre del 2023 all’arresto di 14 persone accusate, a vario titolo, di associazione camorristica, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, estorsioni ai danni di imprenditori, controllo delle piazze di spaccio e tentativi di condizionamento delle elezioni amministrative nel Comune di Moiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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