Cida ok all’ipotesi di Ccnq | cresce la la rappresentatività nel pubblico impiego

Cida ha firmato oggi, insieme alla maggioranza delle confederazioni rappresentative, l’ipotesi di accordo sul contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore pubblico. L’accordo riguarda la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali per il triennio 2025-2027. La firma segna un passo importante per la rappresentatività nel pubblico impiego, che si rafforza grazie all’intesa raggiunta.

Cida ha sottoscritto oggi, insieme alla larga maggioranza delle confederazioni rappresentative, l’ipotesi di Ccnq sulla ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali per il triennio 2025-2027. L’accordo recepisce i dati sulla rappresentatività sindacale certificati da Aran sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2024 e dei risultati delle ultime elezioni Rsu. Per Cida i nuovi dati segnano una crescita di oltre tre punti percentuali, con un incremento delle prerogative sindacali e un rafforzamento della presenza nelle aree della scuola, della sanità e soprattutto delle funzioni centrali. Tra i risultati evidenziati dalla Confederazione anche il conseguimento della rappresentatività con Cidafc presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, elemento che consolida ulteriormente il ruolo della sigla nel pubblico impiego. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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