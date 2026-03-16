Finalmente la tigna che serve in Eccellenza La condizione cresce Grande ferocia e determinazione Con la spinta di questo pubblico

La squadra di Eccellenza mostra una crescita evidente, con una condizione fisica che si rafforza e una determinazione che si fa sentire in campo. La tifoseria locale si fa sentire con entusiasmo, alimentando la grinta dei giocatori. Questa Ars, infatti, ha risposto presente, dimostrando grande ferocia e volontà di affrontare ogni situazione. La partita si sta svolgendo con intensità e passione.

Il popolo spallino chiama, e finalmente questa Ars risponde alla grandissima. Letteralmente trascinata dai 6600 del " Paolo Mazza " - cornice da alta serie B, per chiarirsi - la Spal di Parlato sovrasta nettamente il Mezzolara nel primo tempo e nella ripresa difende bene senza concedere neppure un tiro ai bolognesi di Zecchi. Nemmeno il gol al passivo, per l’ennesima volta da calcio d’angolo (sia pure su sfortunata carambola) rimediato nel quarto minuto di recupero della prima frazione ha avuto il potere di ammosciare i biancazzurri. Potremmo parlare di tattica o di tecnica, ma la vera novità della Spal ieri è stata la ferocia, la carica iniziale nel voler portare a casa la vittoria e la determinazione assoluta nel difenderla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finalmente la tigna che serve in Eccellenza. La condizione cresce. Grande ferocia e determinazione. Con la spinta di questo pubblico Articoli correlati Leggi anche: Sassuolo, a Pisa la posta è doppia: "Ma serve grande determinazione" L'Italia verso la sfida con la Svezia, Severini: "Il pubblico di Reggio Calabria ci darà la spinta in più"A Coverciano la squadra di Soncin continua a lavorare in vista dell’esordio nelle qualificazioni mondiali, in programma martedì alle 18. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Finalmente la tigna che serve in... Finalmente la tigna che serve in Eccellenza. La condizione cresce. Grande ferocia e determinazione. Con la spinta di questo pubblicoIl popolo spallino chiama, e finalmente questa Ars risponde alla grandissima. Letteralmente trascinata dai 6600 del Paolo Mazza - ... sport.quotidiano.net Finally, the grit needed in the Eccellenza. The team's form is improving. Great ferocity and determination. With the support of this crowd.The Spalletti people are calling, and finally this Ars responds in a big way. Literally carried along by the 6600 people at the Paolo Mazza stadium—a ... sport.quotidiano.net