Chiese scomparse - Visita guidata Riscopriamo Pisa
Durante la visita guidata di “RiscopriAmo Pisa”, i partecipanti hanno potuto osservare alcune chiese scomparse della città. La passeggiata, gratuita e riservata a massimo 30 persone, è rivolta a residenti nel Comune o, in caso di posti disponibili, ai cittadini delle Terre di Pisa. Il tour si concentra sui luoghi di culto che non esistono più, offrendo un'occhiata alle testimonianze storiche di Pisa.
Proseguono i tour guidati dell’iniziativa “RiscopriAmo Pisa”, promossa dal Comune di Pisa.Per ciascuna passeggiata, gratuita, è previsto un limite massimo di 30 partecipanti, residenti nel Comune o, in caso di disponibilità di posti, nei Comuni appartenenti all’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
CHIESA ABBANDONATA: NON ERAVAMO SOLI..
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