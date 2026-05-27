Chiese scomparse - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Notizia in breve

Durante la visita guidata di “RiscopriAmo Pisa”, i partecipanti hanno potuto osservare alcune chiese scomparse della città. La passeggiata, gratuita e riservata a massimo 30 persone, è rivolta a residenti nel Comune o, in caso di posti disponibili, ai cittadini delle Terre di Pisa. Il tour si concentra sui luoghi di culto che non esistono più, offrendo un'occhiata alle testimonianze storiche di Pisa.