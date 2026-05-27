Chiacchiere Calici & Bocconi degustazione guidata e sapori del territorio all' Enoteca Cristofanon Montegrande a Rovolon

Notizia in breve

Venerdì 12 giugno si svolgerà all'Enoteca Cristofanon Montegrande a Rovolon una degustazione guidata intitolata “Chiacchiere, Calici & Bocconi”. L'evento, che si svolge nel cuore dei Colli Euganei, propone sapori del territorio e momenti di confronto tra appassionati e professionisti del settore. La manifestazione è dedicata a valorizzare le specialità locali attraverso assaggi e abbinamenti di vini e prodotti tipici.