Chiacchiere Calici & Bocconi degustazione guidata e sapori del territorio all' Enoteca Cristofanon Montegrande a Rovolon

Da padovaoggi.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 12 giugno si svolgerà all'Enoteca Cristofanon Montegrande a Rovolon una degustazione guidata intitolata “Chiacchiere, Calici & Bocconi”. L'evento, che si svolge nel cuore dei Colli Euganei, propone sapori del territorio e momenti di confronto tra appassionati e professionisti del settore. La manifestazione è dedicata a valorizzare le specialità locali attraverso assaggi e abbinamenti di vini e prodotti tipici.

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Venerdì 12 giugno, nel cuore verde dei Colli Euganei, torna il gusto autentico di “Chiacchiere, Calici & Bocconi”. L'Enoteca Cristofanon Montegrande ospiterà una serata speciale dedicata all'incontro tra le selezioni della propria cantina e i formaggi caprini della Fattoria Pedevenda. Si tratta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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