Chiacchiere Calici & Bocconi degustazione guidata e sapori del territorio all' Enoteca Cristofanon Montegrande a Rovolon
Venerdì 12 giugno si svolgerà all'Enoteca Cristofanon Montegrande a Rovolon una degustazione guidata intitolata “Chiacchiere, Calici & Bocconi”. L'evento, che si svolge nel cuore dei Colli Euganei, propone sapori del territorio e momenti di confronto tra appassionati e professionisti del settore. La manifestazione è dedicata a valorizzare le specialità locali attraverso assaggi e abbinamenti di vini e prodotti tipici.
Venerdì 12 giugno, nel cuore verde dei Colli Euganei, torna il gusto autentico di “Chiacchiere, Calici & Bocconi”. L'Enoteca Cristofanon Montegrande ospiterà una serata speciale dedicata all'incontro tra le selezioni della propria cantina e i formaggi caprini della Fattoria Pedevenda. Si tratta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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