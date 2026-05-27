Chat di gruppo FdI Trentino con frasi antisemite | Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci; i leccac*lo dei giudei
Una chat di gruppo di membri di un partito politico in Trentino contiene frasi considerate antisemite, tra cui un commento che afferma: “Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci; i leccac*lo dei giudei”. La discussione si sarebbe avviata con la condivisione di una fotografia che ritraeva il presidente di un ente pubblico. Le frasi sono state rese note attraverso una conversazione online, rivelando toni offensivi e discriminatori nei confronti degli ebrei.
La discussione sarebbe partita dalla condivisione di una fotografia che ritraeva il presidente della Trentino School of Management, Francesco Barone, insieme al giornalista David Parenzo durante il Festival dell’Economia di Trento Una chat privata denominata “Congresso FdI”, nata in occasione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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