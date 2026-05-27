Chat antisemite | FdI nella bufera dopo i messaggi di Trento

Notizia in breve

Su un gruppo WhatsApp di un partito locale, sono stati diffusi screenshot che mostrano commenti definiti antisemiti e offensivi. La pubblicazione è avvenuta sul quotidiano Domani, scatenando reazioni politiche e mediatiche. Tra i messaggi condivisi, ci sarebbero insulti e frasi discriminatorie rivolte a persone di origine ebraica. Nessuna conferma ufficiale, ma l'episodio ha portato a richieste di chiarimenti e smentite.