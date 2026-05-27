Chat antisemite | FdI nella bufera dopo i messaggi di Trento
Su un gruppo WhatsApp di un partito locale, sono stati diffusi screenshot che mostrano commenti definiti antisemiti e offensivi. La pubblicazione è avvenuta sul quotidiano Domani, scatenando reazioni politiche e mediatiche. Tra i messaggi condivisi, ci sarebbero insulti e frasi discriminatorie rivolte a persone di origine ebraica. Nessuna conferma ufficiale, ma l'episodio ha portato a richieste di chiarimenti e smentite.
Fratelli d’Italia, o meglio alcuni degli esponenti trentini del partito di Giorgia Meloni, sono al centro di una bufera mediatica e politica dopo la pubblicazione sul quotidiano Domani di screenshot di un gruppo WhatsApp in cui compaioi ritenuti antisemiti e insultanti nei confronti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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