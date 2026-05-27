Cesenatico ospita la partenza del Giro d' Italia Women | tutto quello che c' è da sapere anche sulla viabilità

Notizia in breve

Cesenatico sarà il punto di partenza della prima tappa del Giro d'Italia Women sabato 30 maggio alle 15. La prova coinvolgerà diverse strade della città, che saranno interessate da modifiche alla viabilità. La zona interessata sarà soggetta a restrizioni e deviazioni, con indicazioni specifiche per i veicoli e i pedoni. Le autorità hanno predisposto piani per gestire il traffico e garantire la sicurezza durante l’evento.