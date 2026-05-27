Cesenatico ospita la partenza del Giro d' Italia Women | tutto quello che c' è da sapere anche sulla viabilità
Cesenatico sarà il punto di partenza della prima tappa del Giro d'Italia Women sabato 30 maggio alle 15. La prova coinvolgerà diverse strade della città, che saranno interessate da modifiche alla viabilità. La zona interessata sarà soggetta a restrizioni e deviazioni, con indicazioni specifiche per i veicoli e i pedoni. Le autorità hanno predisposto piani per gestire il traffico e garantire la sicurezza durante l’evento.
Cesenatico è pronta ad ospitare un altro prestigioso evento sportivo con la Grande Partenza del Giro d'Italia Women prevista sabato 30 maggio alle 15.20 da Piazza Costa. Le atlete, sono iscritte 21 squadre, attraverseranno la città prima di partire alla volta di Ravenna dopo un percorso di 120. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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