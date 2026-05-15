Il giorno del Giro d’Italia | la tappa più lunga parte da Formia Tutto quello che c’è da sapere

Oggi si corre la settima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Formia nel sud pontino. La corsa attraversa diversi centri della zona, tra cui Itri, Gaeta, Fondi, Spigno Saturnia e Minturno, prima di arrivare al Blockhaus, una vetta del massiccio montuoso. La tappa si presenta come la più lunga del percorso e si svolge interamente in questa regione del sud Italia. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, con numerosi spettatori che si preparano ad assistere alla corsa.

E’ il giorno del Giro d’Italia a Formia e nel sud pontino. Oggi, venerdì 15 maggio, proprio da Formia parte la settima tappa che dopo aver attraversato diversi centri del sud pontino - anche Itri, Gaeta, Fondi, Spigno Saturnia e Minturno - arriva al Blockhaus, la cima montuosa del massiccio della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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