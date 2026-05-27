Alberto Cerruti ha commentato che la questione della panchina non rappresenta il problema principale per il club, suggerendo che l’attenzione dovrebbe essere rivolta a Sartori. Ha espresso questa opinione durante un'intervista a TMW Radio, evidenziando che ci sono questioni più urgenti da affrontare rispetto alla scelta del tecnico. Cerruti ha quindi indicato che l’attenzione dovrebbe concentrarsi su altri aspetti, lasciando in secondo piano la questione della guida tecnica.

Il campo ha deciso, per il Milan il verdetto è stato più che amaro: niente Champions League. Il crollo contro il Cagliari, infatti, ha negato l'Europa che conta al diavolo, spingendo la proprietà ad effettuare una vera e propria rivoluzione. Oltre all'addio di tare, Moncada e Furlani, a salutare è stato anche l'allenatore Massimiliano Allegri. A parlare di questo tema ci ha pensato il giornalista Alberto Cerruti. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Cerruti si è voluto soffermare sia sulla questione panchina, sia sul resto dei problemi dei rossoneri: la dirigenza "La questione panchina è l'ultimo dei problemi del Milan. Se non c'è uno staff dirigenziale in grado di decidere non ci possono essere prospettive. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cerruti: “Panchina? Ultimo dei problemi. Il Milan deve puntare su Sartori”

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