Una giovane di 29 anni è stata denunciata dai Carabinieri dopo aver provocato un tamponamento in via Palade e poi scappata. L’incidente si è verificato quando la vettura della ragazza ha urtato un’altra auto, causando danni e mettendo in allerta i testimoni. Dopo l’impatto, la conducente ha abbandonato il veicolo e si è allontanata a piedi, prima di essere rintracciata dalle forze dell’ordine.

? Punti chiave Come ha fatto la ragazza a fuggire dopo l'impatto?. Cosa ha scatenato il violento tamponamento in via Palade?. Perché la conducente è tornata spontaneamente dai Carabinieri?. Quali sono le pesanti accuse penali rivolte alla ventenne?.? In Breve Motociclista di 53 anni ferito lievemente e trasportato all'ospedale Tappeiner.. Identificazione tramite telecamere di via Palade e testimonianze raccolte dai Carabinieri.. Autrice si è presentata spontaneamente alla stazione di Lana dopo tre ore.. Ritirata patente per velocità eccessiva e sorpasso irregolare in via Palade.. Una giovane automobilista di 29 anni è stata denunciata dai Carabinieri dopo aver tamponato un motociclista a Cermes, fuggendo poi dal luogo dell’incidente senza prestare alcun tipo di soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cermes, fuga dopo il tamponamento: 29enne denunciata dai Carabinieri

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